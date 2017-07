Que con su PAN se lo coman

Tras el agarrón en que se trenzó el alcalde de Nuevo Laredo Enrique Rivas Ornelas con el periódico EL MAÑANA, saltaron sobre la mesa algunas consideraciones que bien valdría la pena poner en práctica para evitar situaciones que por ahora permiten a los mandatarios utilizar el poder discrecional de la asignación de publicidad, a cambio de elogios.

¿Cómo lo hacen hasta este momento?

Sencillo: Utilizan la prerrogativa de hacer valer ese poder de la autoridad para ejercer los recursos del erario, no propios, para comprar “buena prensa”.

A los medios que le son afines, les compran publicidad. Utilizan los recursos para la compra de espacios en los medios. Si alguno de estos osa criticarlos por las acciones que él o sus funcionarios están obligados a hacer, “le levantan la canasta”.

Este caso llamó la atención a nivel nacional y ya los dueños de medios independientes en el país están analizando una propuesta para modificar los mecanismos y sugerir o hasta exigir que se legisle para cambiar ese estado de cosas donde, por ahora, los gobernantes tienen la sartén por el mango: Usando recursos públicos para magnificar y ensalzar la imagen propia.

¿Cómo podría hacerse?

Defintivamente, tendría que cortarse de tajo esa arcaica usanza de que sean los gobernantes los que a discreción usen un recurso que no es de ellos. Una cosa es usarlos para hacer obras y otro, para comprar elogios para su persona.

Ya urge la creación de un ente autónomo, independiente de los gobernantes que sea el encargado de fijar en cuáles medios debe publicarse o difundirse las acciones gubernamentales.

Debe estar compuesto por profesionales de la información, de la mercadotecnia y de académicos, los que colegiadamente normen el gasto en el rubro de comunicación social, ello sería el fin de esa mala práctica de otorgar publicidad a cambio de silencio y complicidad, convirtiéndose esto en uno de los pilares que sostienen la corrupción en este país.

EL PAN TIENDE A DESMORONARSE

El caso de Hugo Ramírez Treviño el secretario técnico del ayuntamiento, en lo jurídico está en el lugar que corresponde, si el Ministerio Público lo lleva ante el juez, éste decidirá si es culpable o inocente y sanseacabó, pero en lo político va a tener sus repercusiones porque cuesta trabajo creer haya tanta ignorancia de las reglas no escritas o por lo menos de los refranes, que uno de ellos dice: “con la vara que midas, serás medido”.

Y si bien Hugo Ramírez no será un líder de colonias sí es un activo del panismo reynosense y no de los de medio pelo, que en las elecciones de junio del próximo año va participar en alguna forma y muy motivado para demostrar que lo midieron mal.

No por ello se piense que debieron perdonarle el no ocurrir ante la autoridad ministerial, pero tampoco había necesidad de esposarlo cómo si se tratara de un peligroso sicario que en cualquier descuido puede desarmar a sus custodios.

Sí ya sé que el protocolo de seguridad obliga a esa medida, pero también obliga a investigar quiénes andan asaltando y disparando y que se sepa, a la fecha no han resuelto un solo caso, entonces tanta eficacia para él, localizarlo y presentarlo ante el MP era para exhibirlo, y me dicen que en el palacio legislativo de Cd. Victoria se escucharon risotadas por ese hecho.

En fin, que con su PAN se lo coman.

YA VAN DOS MESES DE VIOLENCIA Y CONTANDO

Al parecer la violencia que se padece en Reynosa desde el pasado día 22 de abril es a consecuencia de la Operación Toro mediante la cual se eliminó al capo de estos rumbos, por lo que desde entonces los grupos delincuenciales andan enzarzados en violentos enfrentamientos que ya han cobrado víctimas colaterales, los más recientes un joven y un niño, y tienen a la ciudad colapsada en su ánimo y ya hasta en su movimiento comercial.

Al parecer alguien le pegó al avispero y ahora el enjambre anda atacando rabiosamente ya no solo por las colonias de la periferia, sino por toda la ciudad y no hay quién las aplaque.

Lástima Reynosa, el oráculo me dice que vas a seguir en medio de violencia, porque están esperando a que un grupo se eche al otro y eso lleva tiempo porque ni uno ni otro son dejados.

ALBOROTADOS LOS PRIISTAS

Los priistas de Tamaulipas de andar caminando como zombies ahora andan cantando como gallos y agitando las alas. Van a renovar su comité directivo estatal y ya están anotados Sergio Guajardo del que dicen trae el apoyo de Egidio Torre Cantú; Oscar Luebbert Gutiérrez, Enrique Cárdenas del Avellano y Luis Enrique Arreola Vidal.

Luebbert, lo que sea de cada quien, fue el que alborotó la gallera lo mismo la tricolor que la azul, porque tan pronto levantó la mano y le cayeron sendos obuses uno en un periódico de Tampico y el otro de Cd. Victoria, nomás que la experiencia de Luebbert es su blindaje y los misiles cayeron sin detonar, pero dejaron expuesto el tamaño del miedo de sus adversarios.

Por su parte, Sergio Guajardo se mueve con la confianza del que se sabe trae respaldo, que si es el del CEN tricolor ya la hizo, pero si es solamente el de Egidio Torre Cantú ya valió, y lo acabamos de ver con el desangelado evento para recordar el fallecimiento violento de Rodolfo Torre Cantú, a quien la mala vibra de su hermano terminó afectándole.

Y hay más, pero ya no hay espacio… y hasta la próxima!