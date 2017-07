QEPD don Miguel

Estaba un día El Apuntador buscando un boleto de avión al Polo Norte para escapar de las infernales temperaturas que están azotando a la entidad, cuando surgió la noticia del sensible fallecimiento de un verdadero personaje no solamente del periodismo tamaulipeco, sino de la política y la vida social.

Como lo leen, queridos lectores, se siguen yendo los buenos y en esta ocasión le tocó adelantarse en el camino a don Miguel González Medrano, mejor conocido entre sus amigos como “el chuletón”.

Don Miguel era todo un personaje no solamente en la vida periodística y política de Matamoros, de donde era originario, sino de todo Tamaulipas ya que era ampliamente conocido y apreciado.

Autor de diversas columnas, la más reciente llamada Un Grillo en el Café, González Medrano también incursionó con muy buenos resultados en la radio conduciendo el programa Café Con Grillos que se transmitía por XEMS Radio Mexicana.

Sin embargo, inquieto como era, también tuvo su participación en la televisión, más específicamente en Televisa Noreste, donde participaba en la mesa de análisis y discusión de los principales temas políticos que conduce el compañero Martín Sifuentes.

Conocedor de la situación política de Tamaulipas, fue un eterno asesor de todos los candidatos a la alcaldía, diputaciones locales y hasta la gubernatura del PRI en años recientes.

De hecho durante un tiempo representó a Matamoros desde el Congreso del Estado, ocupando una curul.

Incluso hay quienes todavía recuerdan cuando en el 2013 González Medrano se inscribió en el proceso interno del PRI para seleccionar su candidato a la presidencia municipal.

En este entonces lanzó como slogan la frase “Me quiero casar con Matamoros”, con la que estuvo buscando el apoyo de los residentes de esta frontera en un proceso que al final no ganó.

En ese tiempo ocupaba la titularidad de una Oficialía del Registro Civil de Matamoros, siendo encargado de registrar y casar a miles de residentes de esta frontera.

Entre los que “amarró” podemos mencionar a nuestros compañeros Héctor Hugo Jiménez y Paola Almaraz, de los últimos cuyo enlace fue sancionado por González Medrano quien poco tiempo después de la ceremonia decidió retirarse de la Oficialía.

Otra de las etapas por las que este querido personaje será reconocido es porque fue considerado un gran chef, con un exquisito gusto no sólo por la cocina, sino por las bebidas finas.

Este gusto por la buena vida la compartió con sus compañeros de la llamada Mesa de los Manteles Largos, que semana a semana se reunía para compartir una buena plática y deliciosos platillos.

Recientemente González Medrano acababa de celebrar sus 70 años de vida por lo que le llovieron las felicitaciones y palabras de aliento de sus amigos y familiares, quienes no dejaban de congratularse por la fecha.

Lamentablemente hace unos días comenzó a sentirse mal, por ello sus familiares lo llevaron a un hospital a la ciudad de Brownsville donde sufrió un infarto al miocardio del que ya no pudo recuperarse.

Descanse en paz don Miguel González Medrano, un verdadero personaje del periodismo y la política tamaulipecas, de ésos que cada vez hay menos en el terruño.

RETAZOS

Ya no es nota que les platiquemos que el periódico El Expreso de Matamoros y el Grupo Mi Radio fueron adquiridos por el empresario y ex funcionario municipal Luis Alfredo Biassi.

Y aunque el costo de la operación todavía lo están tratando con más secrecía que la receta del pollo frito del coronel Sanders, sí les podemos decir que uno de los primeros cambios que ya se dieron es el nombre de la estación de radio.

De ahora en adelante lo que antes era conocido como Grupo Mi Radio se llamará Corporativo Radiofónico de México, mismo que será encabezado (ahora sí de manera oficial), por Nora González en su calidad de directora.

Recientemente González compartió por sus redes sociales el video con el que anuncian no solamente el cambio de nombre, sino que presentan de manera oficial a algunos de los reporteros y conductores que van a formar parte de las filas de este grupo.

Entre los que se pueden mencionar están Alejandro Mares, Raúl Espinosa, Ismael Rendón, América Ruiz, Héctor Maydón y Juan Martínez, por mencionar a algunos.

Todos ellos participaron en este video en el que anuncia que dentro de poco tiempo van a iniciar con las transmisiones del nuevo espacio que, también dicen, tendrá un cambio en su línea editorial pues juran y perjuran que será periodismo de investigación y denuncia… a ver si es cierto.

Y aunque es verdad que todas las cosas se dan a su tiempo, también hay que decir que en los rumbos de El Expreso de Matamoros, que también fue adquirido por el empresario Biassi, ya se les terminaron las uñas de las manos de tanto estárselas mordiendo pues no dan color sobre qué es lo que va a pasar con el periódico.

Tanta incertidumbre está comenzando a afectar a la plantilla laboral, pues la raza ya no sabe si echarle ganas al jale o de plano tirarse a la hamaca pues de todas formas los van a llamar a recursos humanos para entregarles el cheque de su liquidación.

Pasando a otros temas, el que fue visto por tierras regiomontanas fue Francisco Rojas, quien en un verdadero acto de valentía (por aquello de toda la inseguridad que hay en estos momentos en las carreteras), viajó a la capital de Nuevo León para participar en un curso organizado por un autonombrado grupo de periodistas.

Y conste que cuando decimos que es autonombrado no estamos exagerando, pues entre sus filas tiene a un ex cadenero de table dance y vendedor de chácharas en un mercado rodante, un tipo que “reportea” Tamaulipas y Coahuila ¡desde Monterrey! y hasta al actor Alfonso Zayas… no es broma.

Sin embargo, la vida es misteriosa y este grupo logró que el Consulado de Estados Unidos les patrocinara el curso, por lo que Rojas se lanzó hasta Monterrey para posar en la foto y obtener su diploma.

Pasando a otros temas vale mencionar un análisis que salió publicado en nuestro portal de Internet www.horacero.com.mx sobre el más reciente escándalo que se dio en Internet y que dejó muy mal parados a más de dos medios de comunicación.

Dicen que nunca hay que confiar totalmente de lo que se publica en las redes sociales y el caso de #LadyGüera y #LadyPrieta es un claro ejemplo de cómo el intentar llamar la atención por medio del escándalo puede ser contraproducente.

Hace un par de semanas alguien filtró en la redes sociales un video donde una modelo rubia insulta con palabras racistas a una joven morena, supuestamente durante la grabación de un comercial.

De inmediato la grabación se volvió viral y la supuesta “agresora”, identificada como Carla Frías, fue objeto del ya clásico linchamiento público.

Pero poco después se supo que todo era parte de una campaña publicitaria de la cervecera Victoria, quien lo confirmó horas después al presentar la promoción “#LoChingónEstáAquí”, misma que va en contra de la discriminación entre los mismos mexicanos por el color de la piel.

Y aunque hubo personas que aplaudieron la audacia de la empresa, la mayoría explotó contra la cervecera recriminando en sus redes sociales el engaño.

Lo malo del asunto es que muchos medios, nacionales y regionales, se fueron con la finta y dieron como bueno el asunto, todo por el maldito deseo de ganar “likes” en sus redes sociales.

#LadyPrieta es una muestra de un mal que está aquejando a todos los medios de comunicación, quienes en su frenética búsqueda por “likes” en las redes sociales dejan a un lado criterios tan básicos como la confirmación de una nota.

Y en esta ocasión no hay pregunta de la quincena pues ya son vacaciones y urge irse a descansar.