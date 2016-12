No… no vamos a cerrar

Estaba un día El Apuntador buscando en Internet los mejores chismes y engaños de la red, pues tenía ganas de reírme un rato cuando un amigo llamó por teléfono súper amargado pues deseaba confirmación de un rumor que ha circulado en el ambiente desde hace un par de semanas: ¿Es cierto que van a cerrar Hora Cero?

Después de terminar de reírme por la pregunta de mi cuate me puse a investigar con mis compañeros de Hora Cero y fue entonces cuando me enteré que mi amigo no era el único que había dicho esta versión, muchas personas de Reynosa y la región andan con la onda esa de que este medio va a dejar de salir a la circulación.

La verdad no sabemos con exactitud de dónde salió la idea de que Hora Cero va a cerrar sus puertas, desde que iniciamos el proceso de reducción de personal (que sí ha sucedido y nunca lo hemos ocultado), hemos sido bastante transparentes con lo que ha sucedido en la empresa.

Es más, ni siquiera cuando Media Hora cerró sus puertas, que significó que vamos a dejar de trabajar con compañeros de la valía de Agustín Lozano, Adrián Navarro, Alejandro Salas y Rafael Martínez, entre muchos otros, dejamos de reconocer que la empresa se estaba preparando para enfrentar las complicadas situaciones económicas que prevalecen en ambos lados de la frontera y que han afectado a casi todas las actividades productivas.

Porque en serio compañeros, el verdadero motivo por el que Verbo Libre tuvo que aplicar una serie de estrictos y muy dolorosos recortes presupuestales va mucho más allá del resultado de una elección estatal.

Factores como la cotización del dólar frente al peso, misma que golpea directamente en el precio del papel con el que elaboramos nuestros productos, además de la crisis económica que ha mermado la economía de los anunciantes de quienes dependemos para salir a la circulación (no olviden que nuestros productos son del tipo free press), hicieron insostenible una situación que desde hace tres años debió de haber sido atendida pero nunca se hizo porque nuestro jefe, Heriberto Deandar Robinson, prefirió perder dinero que dejar familias sin un sustento.

Hoy con una empresa más ligera, todos los que nos quedamos tenemos que aprender a hacer más con menos; hoy el editor reportea, conduce radio, toma fotos y sube notas a la página de Internet.

Para que nos entiendan, estamos regresando a los orígenes de Hora Cero hace 18 años, cuando un puñado de personas enamoradas del periodismo construimos esta empresa con la uñas y la llevamos al lugar donde actualmente se encuentra.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió hace 18 años, la marca de Hora Cero cuenta con más prestigio y reconocimiento tanto en Nuevo León como Tamaulipas, lo que va a ayudarnos a impulsar Hora Cero Encuestas, la empresa que nos llevará a nuevos niveles de éxito.

Y para seguir dejando las cosas claras pues luego la gente es rete chismosa aunque se les explique las cosas con peras y manzanas: ni Héctor Hugo Jiménez Castillo, director editorial general de esta empresa, ni Gerardo Ramos Minor, subdirector editorial, se van “huyendo de Reynosa” como dicen algunos malhoras.

Ellos cambian su residencia a Monterrey, Nuevo León, pues todo en la vida tiene ciclos y en el caso de Héctor Hugo, va a seguir dirigiendo Hora Cero Nuevo León y Tamaulipas desde Monterrey, además de que sus esfuerzos van a estar concentrados en hacer crecer la empresa encuestadora.

En el caso de Gerardo, él se va a apoyar la causa de Hora Cero Encuestas además de otras responsabilidades, por lo que su posición en Hora Cero Tamaulipas va a ser cubierta por Reynaldo Márquez, subdirector editorial de Hora Cero Nuevo León y quien cuenta con toda la experiencia del mundo para cumplir con esta tarea.

Y para que luego no digan que no se les dijo, Reynaldo tiene la mayor parte de su vida en puestos de responsabilidad en medios de la importancia de El Norte y El Sol, además de que es un experto en temas deportivos. Es más, cuenta con licencia de árbitro ¿Quieren más o les guisamos un huevito con jamón?

Así que nadie se espante, Hora Cero Tamaulipas, Nuevo León y Clase seguirán saliendo cada quince días como ha sucedido desde hace años en la región, pues no tenemos intenciones de dejar de hacer este trabajo que tanto amamos.

Entonces, queridos lectores, que no les digan y que no les cuenten, que el PAN haya ganado la elección estatal no influye en nada en el futuro de esta empresa, siempre hemos luchado contra todo tipo de adversidades y hemos salido adelante… esta no va a ser la excepción.

Y pues bueno, dicho lo anterior nos vamos dejándolos sin la pregunta de la quincena pues la verdad no queremos desviar la atención del tema principal que es: NO vamos a cerrar Hora Cero.