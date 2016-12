Los propósitos pa’l 2017

Estaba un día El Apuntador buscando un buen gimnasio donde pudiera bajar los 5 kilos de más que subimos por toda la comilona de las posadas, festejos navideños y precopeo del año nuevo, cuando un compañero nos preguntó sobre nuestros propósitos para el 2017.

Como siempre estamos un paso adelante, le comentamos a nuestro cuate que no sólo ya tenemos listos los propósitos para el año que se avecina, sino que en exclusiva y antes que nadie, les vamos a dar a conocer cuáles son las intenciones de algunos de los compañeros de los medios de comunicación en la entidad.

Y conste que no estamos hablando de las clásicas promesas de que van a hacer dieta o dejar de fumar, se trata de los propósitos encaminados a mejorar un poquito el trabajo que ofrecen a su auditorio.

Así que sin más preámbulos, pues ya sabemos que están que se mueren de la ansia, les damos a conocer los principales propósitos para el 2017 en algunos compañeros de los medios de comunicación:

Martín Sifuentes, jefe de Noticias de Televisa Noreste, tiene como propósito intentar mantener la calma a la hora de moderar la mesa redonda de los martes, donde los expertos que dan su opinión de todo y todos en Tamaulipas a veces se salen de control o simplemente se van para el monte con sus larguísimas opiniones. Nos aseguran que Martín ya tiene la seria intención de comprar un reloj con cronómetro para medirle el tiempo a los panelistas.

De hecho los jefazos de Vallevisión tienen como intención no bajarle el ritmo en aquello de seguir aprovechando las redes sociales y los hashtags para estar en contacto con su auditorio, tal como lo hace Esteban Martínez en el noticiero Vallevisión Nocturno.

Y ya que estamos con la raza del canal con sede en la cuna de Rigo Tovar, nos aseguran que con todo el dolor de su corazón Juan Carlos Vázquez, conductor de la revista matutina Buenos Días, ahora sí tiene el firme deseo de rasurarse esa barba que la verdad no le favorece ni tantito, pues no termina de estar completamente cana, pero tampoco se mantiene con el color natural de su cabello.

¡Ah!, y otra cosa. Nos aseguran que el propósito de quien quiera que sea el responsable de administrar el perfil de Facebook de este programa de revista matutino, es que ahora sí va a estar más pendiente al momento de actualizar la información, ya que, de entrada, la foto de portada es de ¡julio de 2012! Con decirles que trae a Juan Carlos sin barba y a Dennyce Martínez con el pelo negro. De hecho la última publicación que hicieron es del pasado mes de noviembre

Nos contaron que Rosy Pereda, directora editorial de El Expreso de Matamoros, tiene como firme propósito tomarse un tecito de tila cada mañana para llegar tranquila a la redacción del periódico y sacar la edición lo mejor posible y con el equipo que le están dejando con toda la bola de recortes de personal que están realizando.

Otro de los propósitos de año nuevo es el que se están haciendo los administradores de varios fantasmagóricos portales de internet, quienes nomás sirven para andar replicando boletines, a hacer un pequeño esfuerzo para mejorar la información que proporcionan a sus cuatro lectores porque, es cierto, se la pasan sube y sube notas lambisconas de las autoridades y luego las comparten en las redes sociales, pero ni juntan ni 10 likes en Facebook, lo que demuestra el verdadero peso que tienen.

Es más, y ya que estamos con este tema, nos platican que el propósito de algunos jefes de prensa de varios municipios fronterizos es darle una revisada a las redes sociales y el impacto de los pocos medios con los que tienen convenios publicitarios para de una vez por todas darnos cuenta cuál es su verdadero impacto pues, por ejemplo, tenemos portales como Enlacedigital.mx que publican mucho en las redes sociales compartiendo sus boletines y golpes por encargo, pero no juntan ni 15 likes. Estarán de acuerdo que la crisis económica no está para andar desperdiciando el presupuesto y cada peso tiene que rendir en cosas útiles.

En el tema de los jefes de prensa, nuestros contactos nos dicen que el propósito de Carlos Tovar, quien cobra en el municipio de Reynosa, es lograr por fin que a alguien le importe qué es lo que hace o qué es lo que publica, pues hasta ahora de plano no lo ha podido conseguir.

Quien también tiene un propósito bastante noble para este 2017 es Javier Izaguirre, quien hace como que administra un portal de internet y quien nos cuentan, finalmente se decidió a pedir el curso de redacción y ortografía por correspondencia que necesita con tanta urgencia pues, no están ustedes para saberlo, pero nosotros sí para contarlo, pero un par de lectores del espacio que administra han sufrido embolias intentando descifrar las cantinfladas que sube.

Otro que tiene un muy buen propósito es el amigo Agustín Lozano, quien pretende en el 2017 tener más cuidado con su salud, pues en fechas recientes se la ha pasado en cama por diversos males que le han aquejado y la verdad ya merece mejores condiciones físicas. ¡Hay que cuidarse, Tin!

Quienes tienen el firme deseo de seguir echándole ganas al tema de los contenidos en las redes sociales son la raza de NotiGape, los cuales hasta ahora siguen produciendo material propio bastante bueno, pero como que no han logrado dar el estirón en lo que se refiere al alcance entre sus seguidores. Ojalá este 2017 encuentren la fórmula que les ayude a lograr este importante objetivo.

Otros que traen muchas ganas de mejorar lo que están haciendo en redes y en internet son los compañeros de El Mañana de Reynosa, quienes le están apostando a los resúmenes de noticias y, en ocasiones, alguna transmisión en vivo vía Facebook.

Y en un paréntesis al tema de los propósitos, hay que decir que da mucho gusto ver que existe tanto interés y tanta competencia en mejorar los contenidos en redes sociales, algo que no están ustedes para saberlo y nosotros sí para contarlo, pero en Hora Cero también traemos la firme intención de hacerlo

Porque es cierto, hubo unos meses en que nuestra audiencia en redes creció de manera exponencial y no podemos estar más contentos por este logro, sin embargo no podemos dormirnos en nuestro laureles y ya estamos pensando en nuevas fórmulas para conseguir ofrecer algo diferente por todas nuestras plataformas y que son Hora Cero Tamaulipas, Hora Cero Nuevo León, Clase, el Noticiero La Voz y el portal de internet www.horacero.com.mx.

En lo que se refiere a este Apuntador, sólo podemos decir que nuestro propósito es seguir ofreciéndoles la mejor información de lo que sucede en el maravilloso mundo de los medios de comunicación.

Nuestra idea es seguir haciéndolo, siempre respetando las reglas que nos fijamos desde el arranque de este espacio: respetar la vida privada de los compañeros e informar de todo lo que suceda pase lo que pase, pues seguimos creyendo que así como los periodistas somos muy buenos para señalar los errores de los políticos, empresarios y ciudadanos, también necesitamos tener tolerancia para aceptar que podemos ser objeto de crítica.

Después de todo, y siempre lo hemos dicho, no existe una frase más horrible que esa de “perro no come perro”, pues los reporteros no somos ciudadanos de excepción, merecemos que se nos critique por el trabajo que realizamos.

Es urgente que esto se entienda, pues los niveles de confianza de la sociedad en los medios se están desplomando de manera estrepitosa y nadie está haciendo algo para intentar detener esta tendencia.

Así que ya saben compañeros, este año que inicia seguiremos informando de todo lo que sucede en esta hermosa profesión llamada periodismo desde este su gustado espacio que, no lo nieguen, todos dicen odiar pero nadie puede dejar de leer.

Feliz año nuevo raza, que el 2017 sea lleno de dicha y trabajo para ustedes y sus familias.