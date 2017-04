La tuvieron y la dejaron ir… ¡Pazguatos!

Cuando en Reynosa ya habíamos acumulado tres semanas de estar bajo intensa metralla y con los helicópteros zumbando por las azoteas, arribó nada menos que Rigoberta Menchú, el Premio Nobel de la Paz, que representaba una espléndida oportunidad para promocionar su visita y así enviar al mundo mensajes contrastantes con las frecuentes noticias de violencia que generan no solamente Reynosa sino también las principales ciudades de Tamaulipas, y por lo anterior esa visita obligaba a difundirla previamente en los periódicos, en la televisión, en los magazines, en la radio y en el Facebook live.

Pero al ramillete de pazguatos jefes de prensa que tiene el gobierno del Estado le pasó de noche esta oportunidad de desvirtuar las noticias negativas sobre Tamaulipas, que como diría el Perro Bermúdez : “La tenían … y la dejaron ir”, porque tener de visita a una Nobel de la Paz era obligado motivarla a expresar sus impresiones sobre nuestro Estado.

Fue una oportunidad de oro que no volverá a tener el staff de prensa estatal el cual denota que todavía anda mareado por haber alcanzado el “Dream Nómina”, pero avíspense, no sean tan chuecos con su patrón.

Sin embargo, Rigoberta Menchú cumplió acon su visita en donde dejó de manifiesto por qué le otorgaron un Nobel de la Paz, que vaya si cautivó a la asistencia en el Parque Cultural Reynosa en donde fungieron como anfitrionas Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del DIF Tamaulipas, y Maki Ortiz, la alcaldesa de Reynosa. En fin, “lástima, Margarito!”, qué oportunidad se desperdició y todo por tener en el área de comunicación social gente apática y carente de conciencia con la responsabilidad que implica ocupar un cargo de esa importancia.

HACIENDO POLiTICA CON TALACHE Y SUDOR

El estereotipo del político tamaulipeco es que se arrima a esa actividad sólo en temporada, si no obtiene nada se desaparece y si logra un cargo se olvida de los que le ayudaron; pero dentro de esa fauna surgió un grupo que desde junio del año pasado hace política de un modo muy atípico: patrocina y trabaja en labores de limpieza y embellecimiento lo mismo en parques públicos, que en canchas deportivas y patios escolares. Es un grupo compuesto por empresarios de esta localidad y capitaneados por Gerónimo Vigil Román, un empresario del rubro de las divisas que ya van para el año de que agarraron el talache y no lo han soltado.

Pero claro que esas acciones sociales tienen un interés que es participar en política, nomás que si todos hicieron méritos de esa forma Reynosa tendría otra cara, por lo pronto, Gerónimo y sus muchachos siguen con su plan y seguramente veremos a algunos de ellos en las boletas electorales, porque como los agricultores, están sembrando hoy para cosechar en junio del próximo año.

Así que no hay que perder de vista este grupo de sembradores de amistad y política, que por lo pronto han estado apoyando a José Ramón Gómez Leal, quien ya asimiló la tormentita por el imperdonable error de conducir en estado de ebriedad y, según dicen, de primer grado; sólo que se trataba de magnificar lo que en fin de semana es cotidiano lo mismo aquí, que allá y acullá, pero como J.R. trae harto inquieta a la caballada azul, algunos pensaron que sobredifundiendo ese incidente lo podrían eliminar del hándicap municipal, pero ya verán que no, porque como dicen: veneno que no mata, fortifica.

INDISPENSABLE UN PROSPECTO BISAGRA PARA LOS AZULES

Y como la animosidad no disminuye entre los municipales y los estatales de filia panista, para los observadores de la política esa circunstancia será su principal obstáculo para que retengan la presidencia municipal de Reynosa, por lo que les urge encontrar un prospecto que se convierta en la bisagra que hará girar en el mismo sentido las puertas del panismo que todavía en las celebraciones del aniversario 268 de la fundación de Reynosa, se vio que sigue latente la frialdad que medio esconde la belicosidad de las partes.

Así que mientras encuentran un prospecto bisagra para la presidencia municipal, el oráculo apunta a que ése podría ser Raúl López López, el titular de la Oficina Fiscal del Estado, quien por su trato amable y experiencia dentro del servicio público podría amalgamar los sentimientos entre municipales y estatales, pero es sólo un supón porque también se anotan Javier Garza de Coss, el representante del ejecutivo estatal en esta ciudad y municipios aledaños, al igual que el diputado Jesús María “Chuma” Moreno. Y aunque hay quienes visualizan a Gerardo Peña Flores, el secretario de Desarrollo Social en el Estado, me late que está contemplado para otras tareas.

Mientras que por los municipales podrían ser bisagras el médico Eduardo Bladinieres Cámara, titular de Sedesol municipal, o Mario Cantú, secretario de Economía en el municipio, al igual que Hugo Ramírez, el secretario técnico, pero la diosa Destino dice que vayan poniendo los ojos en Carlos Peña Ortiz y Oralia Cantú, que tienen a su cargo el lado más humano del Ayuntamiento como es el DIF municipal, pues habrá otras candidaturas y no necesariamente como titulares para aprovechar a la gente joven que ha incursionado en la política.

Pues como podemos ver, los azules tienen prospectos de sobra, pero lo irónico es que esa abundancia de cartas puede convertirse en un obstáculo para retener la presidencia municipal,

Ahora que, hoy por hoy, el prospecto natural, les guste o no les guste a muchos es la posibilidad de la reelección de Maki Ortiz, convertida en este momento en la carta más fuerte del partido albiazul, y que de no ser la alcaldesa Maki, ahí si vendría la clásica pregunta de los 64 mil: ¿quién?

EL PRI, COMO VIUDA DEPRIMIDA

Los priistas de Tamaulipas andan sumidos en la “depre” y encima noticias de las que ahuyentan electores sobre

algunos de sus militantes más, digamos, famosos, como un pokarito de ex gobernadores muy llamativo para hundir más al partidazo, aunque Humberto Valdez Richaud ya se anotó para la tarea de levantar al tricolor; pero “Betico” sabe que si no hay instrucción del alto mando, el flamazo lo va a chamuscar.

Nomás que si siguen jugando a los encantados, para cuando den la orden de moverse ya hasta óxido van a tener y serán presa fácil en las elecciones de junio del próximo año.

Sin estrategia y sin mecenas que financien la aventura, estarían derrotados de antemano, pues si bien los ex alcaldes recientemente se reunieron en cuanto hablaron de los costos de la operación, como que se enfriaron, no obstante que habrá tres candidaturas, dos para diputado federal y para la eterna manzana de la discordia: la presidencia municipal.

EL ENIGMA CANTUROSAS

Carlos Enrique Canturosas llegó a ser un sólido prospecto para la gubernatura de Tamaulipas, no fue, pero no solamente se disciplinó, sino que retuvo para el PAN la alcaldía de Nuevo Laredo, su error en todo caso es que el ahijado le salió nuez vana, porque Enrique Rivas Cuéllar no se comporta con el donaire de un edil de la importancia de Nuevo Laredo, sino como conejo asustado que ve en las cámaras de los celulares a una potencial escopeta. Se ve que le tiene pavor a que lo capten en una selfie con alguien molesto para el ejecutivo estatal.

Pobre realidad de Rivas al que evidentemente le quedó grande la yegua, en cambio a la alcaldesa porteña Magdalena Peraza le sobra actitud y por eso saluda y abraza por doquier sin preocuparse si por ahí alguna cámara indiscreta la capta en camaradería con quienes no son monedita de oro. Pero volviendo con Canturosas, el enigma es qué hará si el PAN no lo postula como candidato a una senaduría. ¿La buscará por Movimiento Ciudadano, Morena o como independiente?, que si lo hace, de paso le complicaría la vida al PAN para retener la alcaldía laredense, y podría ser el inicio de una cascada de derrotas por la ribereña pasando por Reynosa y terminando en Matamoros, sin olvidar a Río Bravo. Decisión muy meditada será: ¿qué hacer con Cantú Rosas?

Hasta la próxima!