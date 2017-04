La tentación de gobernar con el Código Penal

La detención del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba arrojó sobre la arena política nacional algunas percepciones que ponen a pensar a muchos sobre el mensaje (ni tan) cifrado que trae consigo el hecho.

Para empezar, los tiempos. Tuvieron que pasar dos sexenios y dos gobernadores para que se hiciera efectiva la aprehensión, tras la ficha roja emitida por la Interpol contra el oriundo de Matamoros.

Porque el momento en que decidieron hacerlo -habría que pecar de ingenuo para pensar que esto sucedió fortuitamente-, cuando el PRI se está jugando su último resto, el todo por el todo en Estado de México, el último bastión intocable del priismo y en la víspera de la elección presidencial, genera más especulaciones, dudas y sospechas que respuestas.

Cuando el partido tricolor intenta comprar un bono de crédito con esta detención, en una de ésas le resulta contraproducente. Nada garantiza que Yarrington, el último ‘Godfather’ de la corrupcion en Tamaulipas, no soltará la lengua al verse perdido y generará un embarradero de colosales proporciones.

Contemplado ese escenario, el PRI no tiene mucho, más bien ya nada que perder. Está todo tan podrido en sus entrañas, que una rayita más al tigre será imperceptible.

Y tras esa detencion en Florencia, que nadie se extrañe si luego cayeran otros como los ex gobernadores de Chihuahua y

Veracruz, quienes además del apellido Duarte, coinciden en otras malas artes para hacerse del dinero ajeno.

Por lo pronto, no sóo los Duarte y algunos otros siguen poniendo tierra de por medio, sino que el caso Yarrington generará entre los ex colaboradores y amigos de Tomás el equivalente a una estampida de búfalos africanos perseguidos por un tigre hambriento.

Y aparte, la acción deja algunas conclusiones:

– Que los amigos son de mentiras y los enemigos de verdad…

– Que el poder no es para siempre…

– Que a veces estar tan cerca de los gobernantes y su poder, no es tan sano…

– Que la política es una rueda de la fortuna donde algunas veces estás en el cielo y otras en el infierno.

– Que de nada sirve tener tanto dinero si no puedes comprar tu libertad, y…

– Que el que siembra vientos, cosecha tempestades… ¡así de sencillo!

——–

Mientras el ejecutivo estatal andaba de viaje por China, los diputados locales soltaron los dóberman en forma de nuevos delitos que iban a ser toda una tentación para gobernar con el Código

Penal en la mano, lo que provocó trepidaciones que comenzaban a tomar forma de tsunamis por lo que el mandatario estatal tan pronto retornó, tuiteó que no promulgaría esas adiciones al

Código Penal para garantizar la libertad de expresión, y ahora quedaron en el ridículo los señores legisladores por andar aprobando -sin verlo siquiera- todo lo que les envía el Ejecutivo.

Y es que fue toda una columpiada de los legisladores el configurar como delito el ultraje hacia los servidores públicos y a las instituciones, como si los primeros fueran venerables y las segundas sacrosantas, y por ello había que castigar con una estancia en el “penacho” de seis meses a dos años a todo aquel blasfemo que anduviera faltándoles al respeto, lo mismo por las redes sociales que por los medios de comunicación.

Y no conformes con lo anterior, también aprobaron como ilícito el andar difundiendo o avisando de las acciones de las fuerzas públicas exceptuando a los periodistas, pero siempre y cuando los operativos ya hubiesen concluido.

El problema para los reporteros es que llegar a las redacciones con boletines sobre operativos es ganarse una reprimenda o provocar los despidan, pero tampoco es cosa de exponerse para obtener la noticia y encima terminar en el “tambo”.

La neta ¿En qué estarían pensando los diputados? Se desprende que en no contrariar al ejecutivo estatal que es de donde provino la iniciativa, pero bueno, que los diputados azules sean tan obsecuentes con el gobernador se comprende porque son del mismo partido…

….PERO LOS DEL PRI, ‘APÁ?

Ellos por convenencieros ahora van a compartir la carga del muerto por desaprovechar la oportunidad de significarse como defensores de las garantías individuales, ya que los nuevos delitos que aprobaron vulneran el derecho a la libertad de expresión y a la información, y esto bien lo saben Alejandro Etienne y Rafael González Benavides, en virtud de que ambos fueron presidentes del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, y por lo mismo resulta inaceptable que les haya pasado de noche lo anterior.

No se puede decir lo mismo de otros diputados priistas como Moi Balderas e Irma Amelia García Velasco. El primero sólo quiere el cargo para la “bacha” y cobrar, pues como explotador de los petroleros de la 36 a lo mejor ya no le alcanza ni para los “chescos”; y la segunda, por su carencia de formación política ni se dio cuenta de lo que firmó, ella está ahí porque se lo

pidió su primo el millonetas Juan Armando Hinojosa,

amiguísimo de EPN.

Pero en resumen, entre ignorantes y conocedores el Congreso del Estado se comió con todo y plumas la iniciativa que les envió el ejecutivo estatal para enviar al penal, Cedes les dicen ahora, a todo aquél que se pase de rosca en sus críticas a los servidores públicos y a las instituciones, aunque luego el propio mandatario estatal le dio reversa al asunto lo que es otra contradicción, pues si estaba consciente de la inconstitucionalidad de su iniciativa ¿para qué le buscaba ruido al chicharrón?

A menos que sólo fuera para exhibir a los señores legisladores, algo que logró sobradamente.

Finalmente lo único que obtuvieron con esa intentona es que ahora tienen a las redes sociales en contra, algo que no pasa inadvertido; habrá que ver cómo le harían para castigar si los “bots” son francotiradores encubiertos, que casualmente están al servicio de los políticos para pegar a quienes los critican. Definitivamente, no era nada viable esa iniciativa que hoy está congelada y se espera que el siguiente paso sea su sepultura.

MAKI ZARANDEO A LOS MINI MAFIOSOS

Marzo cerró muy animadamente en el palacio municipal cuando Maki Ortíz zarandeó al síndico y los 10 regidores que se opusieron a la compra de camiones recolectores de basura nuevos, su indignación se vio tan sentida y sincera, que de inmediato se ganó el respaldo de la ciudadanía, y por ello fue que les cayeron a palos por las redes sociales a los mini mafiosos que nunca se imaginaron la garrotiza a colores de que iban a ser objeto.

Pero como que alguien les vendió a los “ecolocos” la idea de que eso había sido producto de una campaña negra, y nuevamente tocaron el tema por conducto del síndico José Alfredo Castro Olguín, exponiendo razones legales para oponerse a la compra de camiones nuevos y no seguir arrendando el inmueble que ocupa la oficina de pasaportes, ¡moles!, otra vez que lo agarran de piñata y la verdad es que ya inspira conmiseración porque no obstante que ya no tiene pedazo bueno en la choya el encandilador no para la paliza.

A estas alturas los mini mafiosos ya saben a lo que le tiran si le siguen con la estrategia de oponerse a las iniciativas de la alcaldesa, el pueblo ya habló por las redes sociales y en los medios de comunicación y el mensaje es claro: déjense de intrigas y aprueben lo que es impostergable. ¿Que hay candados legales?, no exageren; el amor a la legalidad no es lo que los caracteriza y si se trata de una medida en beneficio de la ciudad, pues ahí sí que el fin justifica los medios.

UN ENLACE QUE NO ENLAZA, PERO ZANCADILLEA

Cuando por fin a Reynosa se le hizo que uno de por aquí llegara a gobernador las expectativas fueron grandes, pero ya transcurrieron seis meses y nada, sin embargo, se percibe que en los próximos meses se vendrá la cascada de obras con planes para terminarlas el próximo año y así estén todavía frescas el día de las elecciones, pero no bastará solo desarrollar obras para convencer, requieren también de enlaces o representantes que propicien la armonía entre el gobierno de Tamaulipas con la autoridad municipal y los organismos privados, y se supone que esa sería la tarea de Javier Garza de Coss que es el representante del ejecutivo estatal en esta ciudad y la región.

Nomás que Javier no la está haciendo de fusible, sino generando cortos en la electricidad que debe haber entre las autoridades estatales y las municipales, y todo porque anda empeñado en sentar las bases para un cacicazgo político, y en ese plan estorba a Maki Ortiz, que primero pretendieron orillarla a renunciar, luego revocarle el mandato y ahora bombardean sus iniciativas en el Cabildo que para esto último cuenta con el primer síndico y los 10 regidores.

Ya lograron frenarle la compra de camiones recolectores de basura nuevos, pero a cambio de un desgaste político que al igual que Pirro el rey griego, cuando recibió el parte de la batalla tendrán que exclamar: “con otra victoria de éstas, pierdo la guerra”, y los mini mafiosos no quedaron buenos ni para un mandado corto, con lo que ya perdieron capacidad de operación al interior del Cabildo y con el votante están bien chamuscados.

Entonces, ante esas circunstancias, en que Maki se agigantó ante la ciudadanía, la tarea del enlace del gobernador, pero que no enlaza, se complica para sentar las bases de un cacicazgo, pues la alcaldesa tal vez no será candidata para la reelección pero ya dio muestras de su habilidad mediática y será todo un obstáculo, si no dejan de sembrar discordia en torno a ella.

Nos vemos hasta la próxima.