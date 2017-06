La cancha ya está pareja

Estaba un día El Apuntador aumentando el plan de datos en su teléfono celular cuando nos cayó el veinte de cómo se ha emparejado la cancha entre los medios de comunicación con esto de las redes sociales.

Lo anterior viene a colación por la cobertura que se le dio a los pasados disturbios en el penal de Ciudad Victoria y cómo aquellos medios que supieron darle un buen uso a sus redes sociales fueron los que se llevaron la mejor cobertura.

Curiosamente los protagonistas de la jornada no fueron las televisoras o las estaciones de radio, quienes se supone tienen la capacidad técnica para ofrecer al momento enlaces en vivo con imágenes y reportes de lo que estaba sucediendo al interior de la cárcel.

Los verdaderos ganones en la cobertura fueron periódicos como El Diario de Ciudad Victoria, El Mañana de Reynosa y El Mercurio de Tamaulipas, además de algunos portales de Internet.

Estos medios previeron que sus reporteros que se encontraban en el lugar de los hechos contaran con un teléfono celular conectado a Internet y, con él, poder transmitir vía Facebook Live los hechos que se estaban registrando al interior de la cárcel.

Fue de esta manera como los seguidores de estos medios pudieron escuchar el intercambio de balazos entre los agentes de la ley y los internos del penal, además de los enfrentamientos que se registraron entre las fuerzas del orden y las familias de los reos que buscaban impedir el traslado de sus seres queridos a otras cárceles de la entidad.

Está claro que los periódicos del centro de la entidad han entendido muy bien del poder que tienen las redes sociales y la fuerza que le pueden dar a la cobertura de una nota tan importante como la de la violencia en el Centro de Ejecución de Sanciones.

Las televisoras simplemente están pagando el precio de nunca haber aprovechado la oportunidad y liderazgo que les ofrecía contar con la capacidad de transmitir audio y video en vivo.

Mientras en grandes ciudades del país empresas como Televisa, TV Azteca y Multimedios hacen un enlace en vivo del perro muerto en la avenida, en Tamaulipas los citados canales nunca aprovecharon esta tecnología… y no es que no tuvieran la capacidad para hacerlo.

Es curioso, pues en Tamaulipas las únicas veces que se veía laborando a la unidad de transmisión en vivo era para eventos comerciales… pagados pues.

Hoy que el Facebook Live ofrece a cualquiera la oportunidad de transmitir en vivo una noticia, la cancha está pareja y la diferencia la marca el talento y la capacidad del reportero.

Ahora sí que las televisoras tamaulipecas están sufriendo con aquella frase tan futbolera que dice: “la tenían, era suya y la dejaron ir”.

Por cierto, fue en una de las grescas al exterior del penal donde el camarógrafo de Televisa en Ciudad Victoria, Julio César Trujillo, resultó con lesiones en la boca y la nariz después de ser impactado por una de las latas con gas lacrimógeno disparada por un policía estatal que buscaba dispersar a las familias que impedían la salida de los camiones con los reos que iban a ser trasladados.

A quien de plano se le hizo bolas el engrudo fue al compañero de Televisa Monterrey, Josué González, a quien enviaron a Ciudad Victoria para cubrir la nota demostrando la poca confianza y deseos de colaboración que existe al interior de la televisora.

Resulta que durante su enlace en vivo con Mauro Morales en el programa Monterrey al Día, González, quien también es conocido como “la gárgola” allá en la tierra del cabrito y los malos equipos de futbol, aseguró que los problemas se estaban registrando en el Penal del Topo Chico, cuando en realidad la cárcel se le conoce como la de Tamatán.

Obviamente Josué extraña mucho su casa y por ello trae en la punta de la lengua todo lo que tiene que ver con tierras regiomontanas.

Otro de los feos resbalones que tuvo con ese enlace fue cuando minimizó el incidente que sufrió Julio César Trujillo no obstante que es su compañero. Cualquier persona esperaría un poquito más de solidaridad ya no por el gremio, sino porque forman parte de la misma empresa, pero nanay.

Luego preguntan por qué cuando llega un reportero de Monterrey a Tamaulipas todo mundo le hace vacío y no se le acercan ni por accidente, pues de sangrones no los bajan.

RETAZOS

Pasando a otros temas va una felicitación a la compañera Julia Antonieta Le Duc (pato en francés) de Grupo Radio Avanzado y corresponsal de La Jornada en Matamoros, quien acaba de recibir un reconocimiento ni más ni menos que de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación y de la Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República (¡uff! qué nombrecito tan largo).

Resulta que sabrá Dios a santo de qué, pero Le Duc (pato en francés) fue reconocida con el galardón a la Trayectoria Profesional en Comunicación 2017 para la Zona Norte.

Falta ver si el mentado reconocimiento viene con algún estímulo económico o es nadamás el bonito pergamino que recibió la compañera conductora en Grupo Radio Avanzado.

Y ya que andamos con el tema de la radio, hay que decir que la venta del Grupo Mi Radio y el periódico El Expreso de Matamoros, una nota que leyeron primero y en exclusiva aquí en su gustada columna, ha levantado mucha ámpula por los rumbos de la cuna de Rigo Tovar.

Lo más gracioso del asunto es que todas las notas que han salido de la adquisición de estas empresas por parte del empresario y ex funcionario municipal, Luis Alfredo Biasi, son básicamente refritos de los datos que salieron publicados en este espacio hace un par de entregas.

Obviamente las notas son aderezadas con algunos detalles que denotan el coraje que un sector de la prensa matamorense le tienen tanto al nuevo empresario en medios de comunicación como a su ex jefa, la alcaldesa Leticia Salazar.

Aún así entre todos estos dimes y diretes se han ido conociendo algunos detalles interesantes de la adquisición de Grupo Mi Radio y El Expreso de Matamoros, como lo fue la participación en las negociaciones del empresario Antonio Gallegos, propietario de Radio Rey en Reynosa.

Cuentan algunas de las crónicas que Gallegos estuvo presente en las negociaciones que se dieron en Brownsville, Texas, debido a que recientemente había invertido en Grupo Mi Radio buscando rescatar a la radiodifusora de los problemas económicos en los que se encuentra.

Ya verán cómo conforme va a ir pasando el tiempo, van a salir más detalles de las negociaciones de esta importante adquisición, incluyendo la cantidad que Biasi pagó por la estación y el periódico.

Y ahora los dejamos con la gustada pregunta de la quincena: ¿para qué sirve tener en las dependencias estatales a los llamados “enlaces de Prensa” como Luis Orlando Sánchez, Carlos Cortés y Martín Díaz Salazar, entre otros, cuando toda la información que está saliendo de la administración estatal viene o de la vocería en temas de seguridad o del mismo gobierno del Estado?