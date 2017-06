Fanfarrias para el PED… pero la violencia no cede

Faltan 4 meses para que cumpla un año la actual administración estatal y todavía no arranca una sola obra material de relevancia, pero eso sí, ya anunció con fanfarrias el Plan Estatal de Desarrollo, en el que por cierto recurrieron a la frase predilecta de Egidio Torre Cantú: “eje rector del desarrollo”, que dicho sea de paso no es motivo de crítica, sino simplemente establecer que en la administración pública no hay nada por descubrir, aunque lo que sí falta por aplicar es la honradez en su ejercicio, y en ese sentido sería prematuro juzgar a la actual.

Pero mientras el ejecutivo estatal enciende los motores y echa a volar el PED por todo Tamaulipas, Maki Ortiz se anotó un acierto al expresar que en materia de seguridad Reynosa requiere un traje a la medida, y vaya que tiene razón la alcaldesa pues esta ciudad con todo y que genera abundante empleo tiene polígonos de pobreza que requieren esfuerzos adicionales, como el desarrollo de obras que mejoren la calidad de vida en las colonias de la periferia.

Y a lo anterior ahora hay que sumarle la persistente racha de violencia que desde mediados del pasado abril atosiga a los reynosenses, a tal grado de que los comerciantes ya están como Tántalo, tienen agua hasta el cuello pero no la pueden beber, en el caso de ellos, hay clientes a pasto, pero permanecen en casa por tantos balazos, y es esta circunstancia lo que obliga al gobierno federal, estatal y municipal a reconocer que la ciudad que genera tres de cada cuatro empleos en Tamaulipas atraviesa por una contingencia no sólo de inseguridad sino también económica.

Se me ocurre por ejemplo, que una forma de paliar la tranquiza a los comerciantes es que que las Haciendas de los tres niveles de gobierno, decreten una amnistía fiscal para sus respectivos deudores o bien diferir el cumplimiento de obligaciones, porque de veras que ya están en problemas desde los negocios grandotes, pasando por los medianos y no se diga de los pequeños, a todos ellos que valientemente sostienen el punto no obstante las adversidades es urgente estimularlos, porque si no, tanto la administración estatal como la municipal van a a llegar a su primer año de gobierno en medio de cadáveres comerciales.

EL MISIL CONTRA REYNALDO

Estamos a cuatro meses de que inicie el proceso electoral 2017-2018 en el cual los tamaulipecos elegirán a 43 alcaldes, dos senadores y 9 diputados federales, que de esos corresponderán dos a Reynosa, por lo que ya empezó el envío de misiles y nada veladamente.

Reynaldo Garza Elizondo ya fue objeto de uno y no de manufactura tricolor, pero experimentado como es ni se proclamó víctima ni profirió queja alguna, aunque, si no tenía intenciones de participar en ese hándicap, ahora lo hará, por amor propio o porque es conveniente políticamente hablando.

Así que, prepárense los que lo cocorearon. El cetemio de Reynosa ya está agitando las alas y con las plumas de la cabeza encrespadas, presienten que ese ataque es el principio de una intentona por desbaratar a la agrupación sindical que cuenta con suficientes recursos para costear una campaña política, pero el problema más agudo es que si agitan a los obreros, esto ocasiona perjuicio a los patrones.

Las maquiladoras son muy nerviosas, saben que la seguridad no está bien por Reynosa, nomás que una cosa es que escuchen balazos en las calles, y otra que detonen –aunque sean simples cohetones– en el interior de las plantas. Esto sí que las hace emigrar y aguas, los daños pueden ser graves e irreparables.

EL PAN CON EL OBJETIVO EQUIVOCADO

Por otra parte, el PAN ya se apresta para las elecciones de junio del 2018, andan engallados por el festín de junio del año pasado pero quieren más, y entre esos platillos están las presidencias municipales de Matamoros, Cd. Victoria y Tampico, que va estar difícil porque en las tres ciudades sus respectivos alcaldes se la han llevado en forma ordenada, pero aparte tienen otro problema, que es traer el objetivo equivocado, porque por andar queriendo eliminar priistas, no están viendo que el fenómeno social que es Andrés Manuel López Obrador está cundiendo por Tamaulipas.

Y por ahí les puede llegar un ataque relámpago que para cuando se percaten ya les pasaron por encima, pues con todo y que en Tamaulipas el Morena no tiene figuras de peso, echénle un vistazo al Estado de México, Delfina Gómez tampoco lo tenía y a unos cuantos días de la elección está convertida en la peor pesadilla de Alfredo del Mazo.

La “profesorsita” es un claro ejemplo de lo que puede pasar en Tamaulipas, y por lo pronto, Hora Cero Encuestas ya desarrolló su trabajo por tierras mexiquenses, los datos obtenidos son altamente alarmantes para el PRI, Delfina le lleva casi 7 puntos a Del Mazo y una diferencia así con todo y las chapuzas de la jornada electoral es muy improbable remontarla, lo que de paso significaría que en las elecciones presidenciales del 2018 la pelea será entre Morena y el PRI, el enlace político entre el PAN y el PRD se ve tan hueco como el matrimonio Trump-Melania, por eso crujen ambos partidos en el proceso electoral del Edomex, pelean por el tercer lugar y aún en matrimonio en el 2018 pintan también para tercerolas.

MORENO VALLE POR TAMAULIPAS

Se dio tiempo para visitar Matamoros Rafael Moreno Valle, que como es del dominio público pretende ser el abanderado azul para las elecciones presidenciales del 2018, le organizaron un evento en el que expuso su invariable rollo: “el PAN tiene que ser la alternativa de cambio con rumbo responsable de México”, huelga decirles los bostezos entre la asistencia porque inevitablemente recordó los dos sexenios fallidos de Fox y Calderón, y con mensajes así pues ni a una gelatina conmueven.

Pero el remate se lo dieron sus panegiristas al divulgar como si fuera la contratación estelar de la temporada, que entre la asistencia al evento de Moreno Valle se contó a Alfonso Sánchez Garza, quien como alcalde de Matamoros no fue nada relevante y por lo mismo hoy en día carece de peso político por aquel puerto, pero por lo visto es lo que tienen para el refuerzo y con eso le fueron a presumir.

En resumen, sin ánimo de menospreciar, pero creo que el ex gobernante poblano tiene que encontrar un mensaje en el que no incluyan la palabra CAMBIO, porque de por sí su partido ya pinta para medalla de bronce en las elecciones presidenciales del 2018, lo que obliga a quienes pretenden la candidatura azul a emplear palabras contundentes, pero por su veracidad y no andarle arrimando el cascajo del PRI, que a propósito, Felipe Garza Narváez vino a Reynosa a explicar porqué renunció a su militancia priista.

Felipe denotó estar consciente de que no a todos convencerán sus razones, pero él dice que lo hizo porque el CEN del partido que fuera de sus amores los tiene abandonados, y aunque ni siquiera insinuó en cuál se enrolará, la creencia es que lo hará en las filas morenistas, en donde de mucho, van a servir sus contactos y consejos para que logren armar una buena estructura electoral, el lado vulnerable de López Obrador por el noreste de México.

Reiteramos, el PAN tiene objetivo equivocado en Tamaulipas.

Hasta la próxima.