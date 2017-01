Dos premundiales

¿Qué sucedió en la Comisión de Arbitraje del futbol mexicano que orillaron al doctor Edgardo Codesal Méndez a dimitir o aceptar la “sugerencia” de la FMF para agarrar sus chivas y marcharse?

No lo sé…

Los arbitrarios denunciaron amiguismos y favoritismos para ciertos silbantes y eso se nota. Siempre son los mismos, pese a que seguido cometen errores y fallas enormes que mueven a pensar si será por tontejez o nomás porque hay billete de por medio.

Los que salgan a defender a los soplapitos de que son bien honestos, que se acuerden de pasajes vergonzosos cuando reprobaron en anatomía y confundieron manos con hombros, pechos con manos o caras con manos… y vieron zancadillas porque le soplaron a alguien, lo vieron feo, se cayó en el área y marcaron penales en favor del equipo que luego haría un depósito a la cuenta de alguien para corresponder el favor.

Repito, no sé con exactitud qué haya pasado en la Comisión, pero ojalá sea para bien el cambio.

—-

Lo que aprobaron los Fifos de su reFifa mami con eso de los 48 equipos, no se confundan señoritos y señoritas. Eso no fue un Mundial. Fue oooootro Premundial.

¿Sí me explico?

Para llegar a esos 48 deben jugar una eliminatoria. Bueno, para llegar al “Mundial” deben jugar un segundo Premundial.

El Mundial, no nos hagamos tontos, comenzará a partir de que queden 8. Todo lo demás será solo juegos pirotécnicos y actuación de teloneros en la previa de la fiesta de verdad que comienza cuando solo quedan los mejores 8 del planeta futbol.

Avísenle a su raza, pa’ que no nos inquietemos sin motivo alguno.

Además, quien sabe si para el 2026 estemos vivos para verlo y contarlo…

—-

Carta a Jesús Alberto Dueñas:

Eres un futbolista a carta cabal, sabes volar perfectamente por debajo de los radares del glamour y de lo artificial sin que te inmute, es más, así lo prefieres y te sientes cómodo. Tu disposición y eficacia a jugar en cualquier zona del campo es admirable, así como tu camaleónica aclimatación a los diversos roles que te solicitan, parece que conoces los profundos recovecos de cada demarcación. Tú no sufres con los cambios, tú te adaptas con furibunda rapidez a dichos cambios.

Es por todos conocido que la justicia y el futbol, en múltiples ocasiones, viven divorciados. Contigo viene funcionando a la inversa, el futbol te viene premiando de a poco, te viene reconociendo. Tanto en tu club, anda que convencer a un tipo de la exigencia de Ricardo Ferretti no es un tema menor, y también en Selección Nacional, aunque, en este último sitio, el colombiano Juan Carlos Osorio todavía no te privilegia como mereces, al tiempo lo hará. Tú eres de los necios que día con día construyes en tu favor, no dejas pasar una sola ocasión para agregarle puntos y luz a tu historial.

Atte: Luis García

Ya conocen ustedes el estilo directo y teledirigido que usa Luisito, el rocambolesco y estrambótico comentarista de Azteca que habla, piensa y escribe tan rápido como definía en el área, e incluso mejor…

Ese Luis, que escribió este texto en su columna de Récord, forma parte de los analistas que pondera lo mejor sobre lo peor y que siempre menciona lo positivo, sobre todo en los futbolistas buenos como lo es el zamorano Dueñas, sin dejar de mencionar en su momento la crítica ganada a pulso por la gente del futbol.

García, de hecho, es con la pluma y el micrófono un crack, superior a lo que fue como pateabalones y vaya que era una fiera… rapidísimo para pensar y decidir en el área, poniendo siempre los zapatazos violentos donde no los alcanzaran las manos enguantadas.

Coincido con García. Jesús Alberto es un jugadorazo que solo tiene una asignatura pendiente: el disparo a puerta. Potencia y dirección tiene… lo que le falta es decisión. Has de cuenta un cantante, entonado y una potente y sabrosa voz… pero tímido el muchacho al subir al escenario y empuñar el micro. Como que no sabe que sabe o temiendo la rechifla, deja amartillado el rifle, sin saber que si lo intenta cinco veces, por lo menos una o dos la va a poner en la red.

TIEMPO DE REPOSICION…

Llama la atención que cuando al interior de la FMF se toca el tema de los 48 equipos para la Copa del Mundo, surgen puntos divergentes, por no decir distintos y distantes.

El señor Memo Cantú, que en sus tiempos fue un elegante jugador de soccer con los Potros de Hierro, cuando tenía pelo, y ahora es el presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, dice que “yo creo que es muy positivo en muchos sentidos”, pero no dijo cuáles; probablemente se refería al tema de la lana, los dineros, los recursos, los arreglos, los sobornos, los euros y todo lo que tenga que ver con plata y que le llega a las arcas a las federaciones. Pero no con futbol.

Como que piensan que llevar más payasos a la pista hace más atractiva la función. No sé.

Por el otro: Juan Carlos Osorio afirma que “esa aprobación no es solamente por razones deportivas”… Traducción: Este tema tiene que ver con lana que la hambrienta señora gorda, insaciable e insatisfacible de doña FIFA quiere llevar a su bolsilllo…

Pero no con futbol.