De videos virales y otras cosas

Estaba un día El Apuntador preparando los tamales para el Día de la Candelaria, cuando un amigo nos llamó vía Skype para preguntarnos cómo le habíamos hecho para encontrar a Isaac Alonso Ayala, quien para mayores señas ahora es conocido como #LordProfeta.

Como seguramente ya lo saben, este joven ha ganado una notoriedad instantánea después de que apareciera en nuestro portal de Internet www.horacero.com.mx, el video de la entrevista que le hicieron los compañeros Pedro Ortiz y Francisco Hernández Gea.

#LordProfeta estaba hablando de lo peligroso que es el viaducto de Reynosa y los constancias accidentes que ahí se registran cuando, de pronto, que chocan una pesera y un automóvil.

Habrá sido el hecho de que el percance se dio justo en el momento de la entrevista, la tranquila reacción de Alonso Ayala o simple buena suerte, pero el video se volvió viral, sumando más de tres millones de reproducciones en las redes sociales.

En honor a la verdad es fecha que no nos podemos explicar qué es lo que hace que un video de este tipo alcance esos niveles de difusión pues, debemos decirlo, no fue visto solamente en México, estamos hablando de todo el mundo. Si lo supiéramos ya habríamos patentado la receta.

Y para que no digan que estamos exagerando, basta ver la larga lista de medios que reprodujeron estas imágenes y que van desde El País de España, hasta canales de televisión y portales de Internet en China, Estados Unidos y América del Sur.

No está de más darle un merecido reconocimiento al equipo de Hernández Gea y Ortiz porque es cierto, “reporteros sin suerte, no son reporteros”, sin embargo, también hay que estar en el lugar de los hechos y saber qué hacer cuando el incidente se registra.

¿Cuántas veces no hemos visto que un camarógrafo atestigua un evento de este calibre y luego apaga la cámara, saca de foco el objetivo o en su intento por llegar rápido al lugar de los hechos nos deja con unas imágenes todas movidas porque siguió grabando mientras corría?

No están ustedes para saberlo, pero nosotros sí para contarlo, pero nuestro compañero Pedrito ya está comenzando a ser conocido como “el suertudo” Ortiz, pues este no es el primer video viral que genera para nuestro portal de Internet.

Ahí tienen que “el suertudo” Ortiz también es el responsable del tan comentado y lamentable video del momento en que un caballo arrolla a una persona durante la llamada “Chiva” en los tristemente célebres XV años de Rubí, allá en San Luis Potosí.

En esa ocasión “El suertudo Ortiz” supo colocarse en un lugar estratégico que le permitió captar el momento del accidente pero no solo eso, también pudo mantener la calma para acercarse y tomar todo lo que sucedió después del golpe.

Ese video también nos generó una muy importante cantidad de reproducciones, comentarios, compartidas en las redes sociales, además de que fue ampliamente difundido en varios medios de comunicación nacional e internacional, como la Agencia AP.

Por cierto y un rápido paréntesis. ¿Quién fue el genio que creyó que llevar de paseo a los medios de comunicación reynosenes a la quinceañera Rubí y su familia iba a ser una buena idea?

Pero bueno, regresando a lo que estábamos hablando, o sea la difusión que los medios les damos a videos de este tipo, hay que comentar que desgraciadamente existen editores, productores y administradores de portales web que han demostrado ser unos verdaderos patanes al momento de usar estas imágenes.

No tenemos que recordar que una de las máximas de los medios de comunicación es siempre darle crédito al autor de una fotografía o video cuando es utilizado, algo que desgraciadamente no siempre sucede.

Será por envidia, por coraje de que se les haya ido la nota o simple y llanamente porque son unos gandallas, pero existen medios que omiten a propósito el crédito de quien generó las imágenes o el video, lo que sucedió tanto en la grabación de la muerte en los XV de Rubí como en el de #LordProfeta.

Sin embargo, también existen otros que están todavía más abajo en la escala evolutiva, como lo son algunos productores de Multimedios y TV Azteca, además de los directivos del ABC de Monterrey, donde no solamente omitieron darle crédito a Hora Cero por las imágenes que se estaban robando, sino que tuvieron el descaro de borrar la llamada “marca de agua” con la que se protege las mismas.

Da pena ajena ver la actuación de estas personas, como si con ello pudieran esconder que fuimos nosotros quienes logramos generarlas, no sus reporteros.

RETAZOS

Pasando a otros temas. ¡Vaya agarrón! que se dieron allá en Ciudad Victoria Mario de la Garza y José Luis Castillo Gutiérrez, a quien podemos recordar como ex jefe de Prensa en la campaña de Rodolfo Torre Cantú y, posteriormente, encargado de Comunicación Social en el Gobierno de Tamaulipas.

La arena donde se dió este agarrón fue (¿dónde más?) las redes sociales, donde Castillo Gutiérrez subió una larga epístola en donde se tira a la yugular en contra de De la Garza, a quien acusa de quererlo ridiculizar públicamente.

Según el mensaje en Facebook, De la Garza se había acercado con Castillo en los tiempos en los que manejaba Comunicación Social en el Poder Legislativo para ofrecerle un convenio de publicidad por 30 mil pesos mensuales, además de ofrecerle en venta “varias decenas de tomos de libros, enciclopedias para todas y cada una de las oficinas del Congreso del Estado”.

Como Castillo Gutiérrez no aceptó ninguna de las dos ofertas, De la Garza presuntamente inició una campaña de desprestigio en su contra que ya lo sacó de sus casillas y por ello decidió denunciarlo públicamente.

Vamos a ver en qué termina todo este relajo.

En otros asuntos quien tuvo un momento bastante cómico fue Armando Sandoval, director de Noticias de Notigape, a donde hace unos días acudió el afamado entrenador de box Ignacio “Nacho” Beristain para una entrevista.

Resulta que al ver la presencia de tan afamado personaje, Sandoval no quiso perder la oportunidad de invitarle un café en su oficina.

Todo iba muy bien, de hecho la plática fue amena y Sandoval hasta se dió el tiempo de tomarse una foto con don Nacho, misma que compartió en su Facebook.

Lo chistoso vino después cuando sus reporteros y amigos de los medios vieron la bonita foto en el Feis de Sandoval, pero no encontraron por ninguna parte la entrevista con el afamado entrenador de algunos de los mejores campeones del mundo que México le haya dado al mundo.

¿Y la nota, ‘apá? fue la pregunta que estuvo retumbando en las redes sociales de Sandoval, quien mejor tomó las cosas con humor.

Donde siguen mal las cosas es en El Expreso de Matamoros, donde nos reportan que siguen (y seguirán) los recortes de personal generados por la falta de recursos económicos.

A quien acaban de darle las gracias por sus servicios prestados es a Javier Sancho, quien de volada consiguió un nuevo empleo como reportero de Sociales en El Contacto.

Hay que decir que salir de El Expreso no le quitó mucho el sueño a Sancho, quien tiene otro ingreso como maestro en la UANE Matamoros donde, por cierto, no cuenta con los mejores antecedentes y si no nos creen, chequen lo que anda saliendo en las redes sociales en su contra.

Y que conste: nosotros no vamos a reproducir esos comentarios pues son bastante serios y no tenemos ninguna evidencia de que sean ciertos, igual todo es un chisme de algún alumno molesto por una mala calificación. Ya que cada quien saque sus propias conclusiones.

Y no nos vamos sin antes dejarlos con la gustada pregunta de la quincena: ¿Quién es la persona encargada del manejo de las redes sociales de Vallevisión que permite que algunos programas como Buenos Días acaparen todas las publicaciones y otros, como el noticiero conducido por Martín Sifuentes, no tenga ni siquiera una triste foto de su conductor y jefe de Noticias?