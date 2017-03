De infarto

Estaba un día El Apuntador buscando en Internet ofertas de algún paradisiaco destino turístico para pasar las vacaciones de Semana Santa, cuando nos topamos con un perfil de Facebook llamado Memes de Periodismo y Comunicación.

Para quienes no conocen este perfil que se originó en Sudamérica, vale la pena que se echen una vuelta, pues la verdad tienen algunas divertidísimas imágenes de lo que es trabajar en esta profesión.

Sin embargo, cuál fue nuestra sorpresa cuando nos encontramos que un medio tamaulipeco, específicamente el Diario de Nuevo Laredo, acaba de ser trolleado por este perfil de Facebook debido a su peculiar anuncio con el que esperan reclutar nuevos reporteros.

Es cierto, sabemos que la cosa está difícil y en estos momentos los medios están batallando para encontrar buenos reporteros para sus redacciones, pues muchos de las nuevas generaciones no están contentos con los horarios de trabajo y salarios que se le ofrece a alguien que va a empezando en esta profesión.

El problema es que la raza de El Diario de Nuevo Laredo acaba de bajar sus criterios para contratar un reportero a niveles insospechados, considerando el anuncio que publicaron y que fue recogido, precisamente, por el perfil Memes de Periodismo y Comunicación.

El citado anuncio cita: “¿Te gusta tomar fotos y platicar con la gente? Tu puedes ser reportero de locales, deportes o sociales. Nosotros te capacitamos”.

Cuando vimos este inicio en la convocatoria para nuevos talentos la verdad casi nos da el patatús, que estuvo a un paso de convertirse en infarto cuando leímos los requisitos necesarios para ser reportero de El Diario de Nuevo Laredo:

“Preparatoria terminada o trunca. Edad de 18 a 40 años. Disponibilidad de horario. Estar desempleado. Buena ortografía”.

Después de oler sales, echarnos alcohol en la nuca y agua en el rostro, nos quedamos pensando en la fea manera en que los compañeros de El Diario de Nuevo Laredo están bajándole la calidad a su plantilla laboral donde cualquier persona (literal), puede recibir una credencial de prensa y andar por la calle haciendo como que hace periodismo.

¿En verdad nos quieren decir que en Nuevo Laredo no existen buenas escuelas de periodismo o de Comunicación?

¿Acaso ningún estudiante está dispuesto a irse a trabajar a este matutino?

Sabemos que en aquella frontera el periódico líder es El Mañana, pero eso tampoco quiere decir que la cosa esté tan fregada para que El Diario de Nuevo Laredo esté dispuesto a contratar al primer desempleado que llegue a su redacción como una solicitud.

Desgraciadamente con este tipo de anuncios El Diario de Nuevo Laredo confirma un vicio que desde hace años le ha hecho mucho daño al periodismo tamaulipeco: la llegada de una horda de improvisados quienes, sin las bases teóricas y éticas que puede darte una aula o de perdido el más mínimo respeto a la profesión, creen que pueden escribir una nota o encabezar un noticiero.

Ejemplos tenemos muchos, ahí está Javier Izaguirre quien era repartidor de Hora Cero; Jaime Aguirre quien bolseaba fayuqueras cuando estuvo en el Resguardo Aduanal Mexicano; “Los jelipes” quienes un día nomás aparecieron en los eventos oficiales en Reynosa, o Pati Ortiz, quien era secretaria en una escuela secundaria, por mencionar algunos.

La aparición de estas personas, sin estudios o respeto a lo que representa tener una credencial de Prensa, ha provocado que los medios de comunicación en Tamaulipas vivan un momento muy complicado, pues la ciudadanía ya no les tiene confianza y ha dejado de voltear hacia ellos para denunciar o buscar solución a sus problemas.

Así que ya lo saben, desempleados de Nuevo Laredo, si tienen disponibilidad de horario ya tienen asegurado un sueldo de mil 300 a 2 mil 500 pesos a la semana en El Diario, todo depende de sus aptitudes.

UN NUEVO PRODUCTO

Pasando a noticias mucho más amables, nos da mucho gusto reportar que Verbo Libre Editores acaba de lanzar un nuevo producto con el que esperamos continuar en el gusto de los lectores de la frontera.

Se trata de Reynosa Doctors. Health Magazine. Un nuevo periódico tabloide de distribución gratuita enfocada a la comunidad médica y las personas que buscan la mejor atención a la salud en la frontera de Tamaulipas y el valle del sur de Texas.

Lo interesante de este producto es que es el segundo que hacemos en inglés (el primero fue Nuevo Progreso, la publicación dirigida a los Winter Texans), pues nos hemos dado cuenta de la oportunidad de negocios que representa el público norteamericano que todos los días cruza a México para atenderse.

Reynosa Doctors es un periódico con toda la marca Hora Cero, completamente a color, con una gran redacción y muy buenas fotografías.

Estamos seguros que esta nueva oferta editorial va a ser muy bien aceptada por los profesionales de la salud como por los residentes del valle de Texas que llegan a Reynosa para recibir atención médica.

Felicidades a todo el equipo que participa en este nuevo proyecto encabezado por Heriberto Deándar Robinson, Héctor Hugo Jiménez, Reynaldo Márquez, Rafael García Marín, Pamela Escobar, Beatriz Flores y José Manuel Meza quienes están acompañados por un grupo de publicistas que le saben muy bien a su profesión y son dirigidos por Gabriela Flores.

Y ya que estamos hablando de cosas que suceden acá en nuestra casa, también tenemos que reconocer lo bien que ha estado saliendo Cuarto de Guerra, el programa semanal de análisis y discusión de los temas más importantes de la agenda en la región.

Este programa pueden escucharlo todos los miércoles de las 14:00 a las 15:00 horas en Mas Music 90.9 FM, el portal www.horacero.com.mx, el perfil de Facebook de Hora Cero y en nuestro canal de YouTube.

Hay que decir que a unas semanas de haber iniciado la emisión ya ha impactado positivamente a la ciudad de Reynosa.

Por ejemplo hace unos días hablaron del problema que representan los perros callejeros en la ciudad y uno de los panelistas en la mesa de análisis era precisamente el jefe del Servicio Antirrábico.

Pues bien, al escuchar las peticiones de apoyo de la sociedad, el funcionario ofreció enviar una de las camionetas de la dependencia, con personal calificado, a realizar esterilizaciones a bajo costo en las colonias populares.

No pueden negar que lograr esto es algo bastante bueno para un programa de radio que está cumpliendo con su responsabilidad social.

RETAZOS

En otros asuntos hay que comentar que prácticamente casi todos los medios de comunicación que se respeten en la región mandaron a cubrir el Abierto de Tenis de Acapulco. Acá en Hora Cero estuvimos representados por la fotógrafa Andrea Jiménez quien, por cierto, se ganó sus minutos de fama después de que apareció a cuadro en la transmisión en vivo del partido entre Rayados de Monterrey y los Mineros de Zacatecas.

Resulta que cuando el partido vivía sus últimos minutos, un jugador de Rayados, quien venía con todo el vuelo, no pudo detenerse al salir del campo y estuvo a nada de atropellar a nuestra compañera fotógrafa.

Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores pero Andrea se ganó sus tres segundos a cuadro en televisión nacional. Para autógrafos y firma de souvenirs por favor manden una solicitud oficial a nuestro correo electrónico habitual.

Por otro lado nos cuentan nuestros contactos en Televisa Noreste que hace unos días se vivió una jornada bastante emotiva dentro de la televisora con sede en la tierra de Rigo Tovar y El Sirenito.

Resulta que en el marco de la ceremonia del empleado del mes, que en esta ocasión recayó en la compañera Rosa María Ortiz, se aprovechó el momento para despedir y entregar un reconocimiento a la guapa Celina Donada, quien estuvo durante cinco años en el programa Deportes Vallevisión.

No están ustedes para saberlo, pero nosotros sí para contarlo, pero el proyecto del programa llegó a su fin por algunas adecuaciones a los horarios y programación, lo que obligó a terminar con el programa y el ciclo de Celina en Televisa Noreste.

Es cierto, la joven conductora estaba triste por su salida de Televisa Noreste, pero queremos recordarle que este tipo de situaciones son una oportunidad para crecer profesionalmente, tal y como lo han hecho otras bellas integrantes del clan de Televisa, como es el caso de Yanet García, la chica del Clima más famosa de las redes sociales quien surgió de Televisa Monterrey.

La joven, quien partió para Nueva York para estudiar actuación y modelaje, acaba de presumir que se encuentra en Londres, Inglaterra, filmando lo que es la primera película de su carrera.

Falta ver si Yanet va a hacer el papel de

“árbol 1” o “muchacha 3”, lo que a final de cuentas es irrelevante pues está en Londres frente a una cámara.

Después de todo sí ayuda tener a 3.9 millones de seguidores en Instagram, donde comparte sus sexys fotos.

Y la pregunta tan esperada: ¿y dónde la rola José “Pepe” Landeros después de que se fue de Reynosa donde encabezó un rato Corpo Radio Gape?